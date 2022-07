Comune di Napoli | concorsone per 1000 assunzioni | più posti per gli assistenti sociali

Leggi su 2anews

(Di lunedì 18 luglio 2022)di: ilvedrà l’assunzione di piùe tecnici per venire incontro alle necessità dell’amministrazione. Ildipubblicherà in breve tempo il bando per un concorso per bena tempo indeterminato. Il bando di concorso (destinato laureati e diplomati) coinvolgerà il Ripam Formez, che preparerà le prove