Cinema in piazza | a Roma Piccolo America e Link ancora insieme a Trastevere e Monte Ciocci

Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "L'associazione Piccolo America con i film sotto le stelle continua ad animare le grandi arene estive capitoline, gratuite, aperte a tutti e ora anche facilmente raggiungibili con i monopattini elettrici grazie alla partnership con Link, che ha ampliato la sua 'geofence' per sostenere la rassegna 'Il Cinema in piazza'". Lo scrive l'associazione in una nota. "L'azienda - leader nella micromobilità elettrica e costola della statunitense di Superpedestrian - garantisce la disponibilità dei propri mezzi non solo nei pressi del nuovo Cinema Troisi e della storica arena all'aperto di piazza San Cosimato a Trastevere, ma anche in quella di Monte Ciocci a Valle Aurelia, garantendo ...

