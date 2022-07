Caldo record | oggi 5 città da bollino rosso e da mercoledì peggiora

(Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Non si allenta la morsa deltorrido sull’Italia. A essere più colpito si conferma il Nord.sono da, il livello massimo d’allerta: Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia.arancione (allerta di livello 2) a Bologna, Genova, Palermo, Rieti, Roma. E’ quanto prevede il bollettino delle ondate di calore, a cura del ministero della Salute. Nessuna allertaa Bari, Napoli e Reggio Calabria, caratterizzate da unverde anche domani e. L’afa, invece, non scemerà a Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia, che restano daanche domani e. La situazione peggiorerà a Bologna, Genova Rieti e ...

