Calciomercato Milan – Pjanic in rossonero? Per ora nessuna conferma

(Di lunedì 18 luglio 2022) Miralemobiettivo didel? In Spagna ne sono convinti. Ma dal Barcellona non sembrano giungere conferme sulla pista

Pubblicità

cmdotcom : #Milan, a che serve rinnovare #Ibra? Eroico ma anche patetico, la sua strafottenza si sta smagnetizzando - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, Zlatan #Ibrahimovic ha firmato il rinnovo: i dettagli dell'accordo - cmdotcom : #Milan, #Bakayoko fermato dalla Polizia: pistole puntate e perquisizione, ma è uno scambio di persona - Luxgraph : Sampdoria, Thorsby lascia il ritiro: ha firmato con l'Union Berlino - persemprecalcio : ??? #DeKetelaere è sempre più vicino al #Milan. Il #Brugges ha deciso di non fargli giocare la Supercoppa, a fine pa… -

Accostato con insistenza a Inter e, Dybala sembrava essere vicino anche al Napoli nelle ... Dybala alla Roma/news: telefonata con Mourinho, Napoli alla finestranews: ...3 Esperimenti, in attesa di capire cosa succederà sul mercato . Simone Inzaghi aspetta notizie sui frontiSkriniar, per il quale continua la trattativa con il Paris Saint - Germain, e Bremer, sul quale c'è la Juventus, intanto lavora per trovare alternative alla sua Inter. Entro il primo settembre ...Il Milan e Zlatan Ibrahimovic insieme per un'altra stagione. L'attaccante svedese ha firmato il contratto che lo legherà al club rossonero fino a giugno 2023 a 1.5 milioni di euro più bonus legati a ...Calciomercato Milan, i rossoneri sembrano aver deciso: tutto sul difensore in prestito. Dall'Inghilterra un'importante conferma ...