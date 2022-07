Borrell: russi ora bruciano grano ucraino, ma spero in accordo (Di lunedì 18 luglio 2022) "La russia continua a bloccare il grano ucraino, adesso lo stanno bruciando, distruggendo". Lo ha denunciato l'Alto Rappresentante per la Politica estera di sicurezza europea, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri dell'Ue oggi a Bruxelles, aggiungendo tuttavia di sperare che questa "che questa settimana sia possibile raggiungere un accordo per sbloccare il porto di Odessa e altri porti" per esportare il grano dall'Ucraina. "Questa - ha osservato Borrell - è forse la cosa più importante che la comunità internazionale sta affrontando. La cosa più preoccupante è la mancanza di cibo. In molti paesi del mondo non c'è cibo perché la russia sta bloccando l'esportazione del grano ucraino. Noi stiamo facendo ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 18 luglio 2022) "Laa continua a bloccare il, adesso lo stanno bruciando, distruggendo". Lo ha denunciato l'Alto Rappresentante per la Politica estera di sicurezza europea, Josep, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri dell'Ue oggi a Bruxelles, aggiungendo tuttavia di sperare che questa "che questa settimana sia possibile raggiungere unper sbloccare il porto di Odessa e altri porti" per esportare ildall'Ucraina. "Questa - ha osservato- è forse la cosa più importante che la comunità internazionale sta affrontando. La cosa più preoccupante è la mancanza di cibo. In molti paesi del mondo non c'è cibo perché laa sta bloccando l'esportazione del. Noi stiamo facendo ...

