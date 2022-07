Bakayoko, Sindaco Sala: “Sentirò il questore prima di commentare” (Di lunedì 18 luglio 2022) “Ho visto il video ma non ho parlato con il questore quindi non saprei commentarlo e non vorrei dire cose improprie. Sentirò il questore”. Queste le parole del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in risposta ai giornalisti che gli hanno chiesto di commentare il video in cui il calciatore del Milan, Tiemoué Bakayoko, viene fermato dalla polizia in strada per un controllo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) “Ho visto il video ma non ho parlato con ilquindi non saprei commentarlo e non vorrei dire cose improprie.il”. Queste le parole deldi Milano, Giuseppe, in risposta ai giornalisti che gli hanno chiesto diil video in cui il calciatore del Milan, Tiemoué, viene fermato dalla polizia in strada per un controllo. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Bakayoko, #Sala: 'Sentirò il Questore prima di commentare' - Lapazia1013 : Il Signor Sindaco (cit @sbetz10) sostenitore della Milano sicura, come l’archivia la faccenda Bakayoko? No perché i… - giamakano : Milano città criminale piena di clandestini, grazie al sindaco pluri-indagato Sala... e poi succedono episodi d'ist… - JackTerron : se fatti come quello accaduto a #Bakayoko fossero avvenuti in una città con un sindaco leghista e con un governo di… - federdale : Sarà un bel giorno quello in cui il sindaco di Milano invece di chiedersi se ci meritiamo il Re si chiederà se ci m… -

Non sarà una disavventura Bakayoko, attimi di terrore a Milano". È una cosa che se la leggessi velocemente penserei che il ... Il video risale al 3 luglio, pochi giorni dopo cje Chiara Ferragni ha chiesto al sindaco di Milano ... Non sarà una disavventura Bakayoko, attimi di terrore a Milano". È una cosa che se la leggessi velocemente penserei che il ... Il video risale al 3 luglio, pochi giorni dopo cje Chiara Ferragni ha chiesto al sindaco di Milano ... La Repubblica Sala, controllo a Bakayoko non commento ma sentirò il Questore (ANSA) - MILANO, 18 LUG - 'Ho visto il video ma non ho parlato con il questore quindi non saprei commentarlo e non vorrei dire cose improprie. Bakayoko, Sindaco Sala: “Sentirò il questore prima di commentare” Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... , attimi di terrore a Milano". È una cosa che se la leggessi velocemente penserei che il ... Il video risale al 3 luglio, pochi giorni dopo cje Chiara Ferragni ha chiesto aldi Milano ..., attimi di terrore a Milano". È una cosa che se la leggessi velocemente penserei che il ... Il video risale al 3 luglio, pochi giorni dopo cje Chiara Ferragni ha chiesto aldi Milano ... Bakayoko fermato dalla polizia, la Questura: "Gli agenti hanno agito secondo le regole". Sala: "Sentirò il qu… (ANSA) - MILANO, 18 LUG - 'Ho visto il video ma non ho parlato con il questore quindi non saprei commentarlo e non vorrei dire cose improprie.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...