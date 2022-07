Anche le donne hanno l’ansia da prestazione: ecco cos’è e come puoi combatterla definitivamente (Di lunedì 18 luglio 2022) Quando si usa il termine “ansia da prestazione” il nostro sguardo sembra andare direttamente verso l’universo maschile. Un altro cliché da combattere, un’altra etichetta da bruciare. Questo tipo di problema può interessare qualsiasi sesso, in qualsiasi età. Ma combatterla è possibile e doveroso… Siamo nel 2022 eppure la sessualità non è ancora del tutto “fuori tabù”. Ci si scontra ogni giorno ancora con i chiusi di mente che non apprezzano parlare dell’argomento. Basta però pensare che si tratta dell’aspetto più naturale della vita. l’ansia da prestazione, nello specifico, è la condizione che accomuna uomini e donne. Un solo diktat: combatterla… Anche le donne hanno l’ansia da prestazione: ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 18 luglio 2022) Quando si usa il termine “ansia da” il nostro sguardo sembra andare direttamente verso l’universo maschile. Un altro cliché da combattere, un’altra etichetta da bruciare. Questo tipo di problema può interessare qualsiasi sesso, in qualsiasi età. Maè possibile e doveroso… Siamo nel 2022 eppure la sessualità non è ancora del tutto “fuori tabù”. Ci si scontra ogni giorno ancora con i chiusi di mente che non apprezzano parlare dell’argomento. Basta però pensare che si tratta dell’aspetto più naturale della vita.da, nello specifico, è la condizione che accomuna uomini e. Un solo diktat:leda: ...

_Nico_Piro_ : Su @oggisettimanale in edicola fino al #21luglio c'è un mio pezzo sulle donne in #Afghanistan Grazie al direttore… - MediasetTgcom24 : Scandalo in Germania, donne aggredite con la droga dello stupro alla festa della Spd | C'era anche il cancelliere S… - Coninews : SEMPRE SUPER GREG! ?????? Dopo il doppio titolo mondiale di Budapest, Gregorio #Paltrinieri si aggiudica anche la 1… - halesia2004 : Ho letto un post a commento di una pubblicazione scientifica sui danni provocati sulle donne in età fertile. Ho let… - degiorgi70 : RT @elenabonetti: Il 17 luglio 1979 veniva eletta Presidente del Parlamento europeo #SimoneVeil, prima donna a capo di un’istituzione europ… -