Vacanze in hotel e B&B, ecco la classifica delle città più care (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – Non solo alberghi ma anche motel, pensioni, bed and breakfast, gli amati agriturismi e ostelli e campeggi, costano quest’anno il 18% in più rispetto al 2021. A guidare la classifica dell’Unione Nazionale Consumatori della città con i maggiori rialzi nel settore alberghiero è Milano, con un balzo astronomico del 71,4% rispetto a giugno 2021, complice il successo del Salone del mobile. Al secondo posto Firenze, con un incremento annuo del 35,7%. Medaglia di bronzo a Siena con +30,4%. Appena giù dal podio Varese, +27,7% che sfrutta la vicinanza con Milano, così come Como, in settima posizione con +24%. In quinta posizione Palermo con +25,8%, poi Pisa (+24,8%). Seguono Parma e Viterbo (entrambe +24%). Chiude la top ten Napoli, +23,8%. In controtendenza invece Trapani dove le tariffe scendono del -3,5%, Novara (-0,9%) e Caltanissetta ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – Non solo alberghi ma anche motel, pensioni, bed and breakfast, gli amati agriturismi e ostelli e campeggi, costano quest’anno il 18% in più rispetto al 2021. A guidare ladell’Unione Nazionale Consumatori dellacon i maggiori rialzi nel settore alberghiero è Milano, con un balzo astronomico del 71,4% rispetto a giugno 2021, complice il successo del Salone del mobile. Al secondo posto Firenze, con un incremento annuo del 35,7%. Medaglia di bronzo a Siena con +30,4%. Appena giù dal podio Varese, +27,7% che sfrutta la vicinanza con Milano, così come Como, in settima posizione con +24%. In quinta posizione Palermo con +25,8%, poi Pisa (+24,8%). Seguono Parma e Viterbo (entrambe +24%). Chiude la top ten Napoli, +23,8%. In controtendenza invece Trapani dove le tariffe scendono del -3,5%, Novara (-0,9%) e Caltanissetta ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Vacanze in hotel e B&B, ecco la classifica delle città più care - - Adnkronos : #Vacanze in hotel e B&B, ecco la classifica delle città più care. - Antonelli_UNC : Stangata #alberghi. Ecco la classifica dei @consumatori con le città che hanno avuto i maggiori rincari: #Milano +7… - zazoomblog : Ultime Notizie – Vacanze in hotel e B&B ecco la classifica delle città più care - #Ultime #Notizie #Vacanze #hotel - telodogratis : Vacanze in hotel e B&B, ecco la classifica delle città più care -