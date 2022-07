Tottenham: questa l'offerta per Depay (Di domenica 17 luglio 2022) Il Tottenham fa sul serio per Memphis Depay. Secondo Sport, gli Spurs sono pronti a formulare un'offerta da 17 milioni al Barcellona. Leggi su calciomercato (Di domenica 17 luglio 2022) Ilfa sul serio per Memphis. Secondo Sport, gli Spurs sono pronti a formulare un'da 17 milioni al Barcellona.

Pubblicità

kiingg____ : @GA7_Official Complimenti al Tottenham di mister Conte per aver allestito questa squadra - LucaDColella : RT @86_longo: Come detto 3 giorni fa, il Tottenham apre al prestito di Tanganga. Il Milan valuta questa opzione - Rossonero__1899 : RT @86_longo: Come detto 3 giorni fa, il Tottenham apre al prestito di Tanganga. Il Milan valuta questa opzione - Giacomobacci2 : RT @86_longo: Come detto 3 giorni fa, il Tottenham apre al prestito di Tanganga. Il Milan valuta questa opzione - 86_longo : RT @86_longo: Come detto 3 giorni fa, il Tottenham apre al prestito di Tanganga. Il Milan valuta questa opzione -