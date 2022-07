Se Conte persevera nell’errore, il governo è finito (Di domenica 17 luglio 2022) Situazione decisamente complicata, in attesa di mercoledì prossimo. Quando la discussione in Aula sulle dimissioni di Mario Draghi, dovrebbe scandire, in un senso e nell’altro, la fine di questa legislatura. Nel frattempo sarebbe opportuno riflettere, evitando facili congetture. Lasciamo perdere le sciocchezze Marco Travaglio: “Al governo (in 17 mesi) non ha combinato quasi nulla e quel poco era sbagliato”. Contro queste affermazioni vi sono le pressioni di mezzo mondo, salvo russi e filo russi, che invitano il presidente del Consiglio a resistere. Sì: a resistere contro i grandi strateghi (Taverna, Casalino e Ricciardi) del partito di Conte. Riavvolgiamo per un momento il nastro, ricordando i fatti salienti di una legislatura fuori dal normale. Le elezioni del 2018 avevano prodotto un cataclisma. I 5 Stelle primo partito, con oltre il 32 per cento dei ... Leggi su formiche (Di domenica 17 luglio 2022) Situazione decisamente complicata, in attesa di mercoledì prossimo. Quando la discussione in Aula sulle dimissioni di Mario Draghi, dovrebbe scandire, in un senso e nell’altro, la fine di questa legislatura. Nel frattempo sarebbe opportuno riflettere, evitando facili congetture. Lasciamo perdere le sciocchezze Marco Travaglio: “Al(in 17 mesi) non ha combinato quasi nulla e quel poco era sbagliato”. Contro queste affermazioni vi sono le pressioni di mezzo mondo, salvo russi e filo russi, che invitano il presidente del Consiglio a resistere. Sì: a resistere contro i grandi strateghi (Taverna, Casalino e Ricciardi) del partito di. Riavvolgiamo per un momento il nastro, ricordando i fatti salienti di una legislatura fuori dal normale. Le elezioni del 2018 avevano prodotto un cataclisma. I 5 Stelle primo partito, con oltre il 32 per cento dei ...

Pubblicità

PerutaAntonio : RT @CeresaRaffaele: Conte il fautore del 110%...la più colossale truffa del 'anno....regali ai ricchi sotratti ai poveri.....gli ha fatto… - CeresaRaffaele : Conte il fautore del 110%...la più colossale truffa del 'anno....regali ai ricchi sotratti ai poveri.....gli ha fa… - DanielaAiuto : @Enrico__Costa Ma infatti se Conte è il frontman, in quanto a responsabilità per la #crisigoverno , Letta non ha me… - Ted0foro : Se si cade alle urne per uno strappo di Conte, Azione avrebbe parecchie leve da poter muovere a suo vantaggio O pd… -