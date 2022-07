Sciopero aereo | stop di 4 ore | ritardi e centinaia di voli cancellati

(Di domenica 17 luglio 2022) Tra gli scali di Milano, Roma, Bari e Bologna sono state molte le tratte sospese a causa della mobilitazione dei controllori di Enav, dei piloti di alcune compagnie low cost e degli addetti alla vigilanza privata e ai servizi di sicurezza nei siti aeroportuali. Grazie al preavviso e agli interventi delle compagnie aeree, non sono risultate grandi problematiche per i passeggeri. Il Codacons però valuta in circa 7 miliardi di euro il costo che le società pagheranno a causa della protesta

Radio1Rai : Domenica nera negli aeroporti italiani. Almeno 400 i voli cancellati a causa dello #sciopero nel settore del traspo… - SkyTG24 : Sciopero aereo, stop di 4 ore: a Fiumicino 100 voli cancellati - caputfurettis : Sciopero degli aerei? Ma si dai facciamolo quando ho l’aereo io e devo vedermi con crush ?? - CamunoNet : Sciopero aereo, cancellazioni e ritardi - infoitinterno : La domenica nera del trasporto aereo, disagi e ritardi per i passeggero a causa dello sciopero dei lavoratori low c… -

... hanno commentato Filt Cgil e Uiltrasporti parlando dellodelle low cost. Le rivendicazioni: "Condizioni contrattuali e salariali in linea con il contratto nazionale del trasportoed ..."Lonazionale è stato indetto per protestare soprattutto contro il pesante e cronico sotto ...si trova ad operare l'Ente soprattutto in questo particolare momento di ripresa del traffico"...Cuccuvilo ha le lacrime agli occhi. È arrivata a Capodichino da Bari, con marito e figlio, e la sua vacanza per l’Islanda è appena svanita nel nulla assieme al volo cancellato, ...Sono una cinquantina (esattamente 49) i voli cancellati negli aeroporti di Firenze e Pisa per lo sciopero di quattro ore, dalle 14 alle 18, dei lavoratori aeroportuali, con i sindacati in presidio dav ...