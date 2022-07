Scherma | Mondiali Passaro e Battiston avanti nella sciabola

Pubblicità

Gazzetta_it : Al via i Mondiali, Italia a caccia di medaglie: si apre con Fiamingo e Samele #Cairo2022 - zazoomblog : Scherma Mondiali Il Cairo 2022: Passaro e Battiston avanti nella sciabola en plein azzurro verso tabellone principa… - sportface2016 : #Scherma, Mondiali #IlCairo 2022: #Passaro e #Battiston avanti nella sciabola femminile, en plein azzurro verso il… - usatoscherma : RT @Federscherma: MONDIALI ASSOLUTI CAIRO 2022 – ANCHE LE SCIABOLATRICI PASSARO E BATTISTON AL TABELLONE PRINCIPALE! ORA TUTTI GLI AZZURRI… - sportalk00 : RT @Federscherma: MONDIALI ASSOLUTI CAIRO 2022 – ANCHE LE SCIABOLATRICI PASSARO E BATTISTON AL TABELLONE PRINCIPALE! ORA TUTTI GLI AZZURRI… -

En plein Italia: tutti i 24 azzurri presenti in Egitto sono nei tabelloni principali IL CAIRO (EGITTO) - Nella terza giornata del Campionato del Mondo Assoluto 2022 al Cairo, l'ultima dedicata alle ...Primo traguardo importante per l' Italia raggiunto nella terza giornata di gare aidi2022 a Il Cairo , l'ultimo dedicato alla fase preliminare, e quindi di qualificazione al tabellone principale. Infatti, anche Eloisa Passaro e Michela Battiston centrano l'...Le due azzurre della sciabola femminile del CT Nicola Zanotti raggiungono dunque tra le migliori 64 del Mondiale le compagne Rossella Gregorio e Martina Criscio, già qualificate per ranking. Oggi ...En plein Italia: tutti i 24 azzurri presenti in Egitto sono nei tabelloni principali IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) - Nella terza giornata ...