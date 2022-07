Sapete perché Draghi è l' unico a volere i 5s? Bomba di De Masi in diretta

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 luglio 2022) Domenico De, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, nella puntata di oggi 17 luglio, spiegaMarioha detto che può governare soltanto se nella maggioranza c'è anche il Movimento 5 stelle. "Marioche non è un politico ma un finanziere ha in questo momento dei problemi a cui non era abituato", premette il sociologo. Il presidente del Consiglio, aggiunge Domenico De, "è in un disagio enorme, è dovuto scendere a compromessi, ha dovuto parlare con chi non avrebbe mai ricevuto nemmeno la sua segretaria e ora è l'che vuole al governo i 5 stelle che dice 'senza i 5s non ci sto'".è l'uinco a insistere su questa linea quando nessuno dei partiti che compongono la maggioranza è della stessa idea? L'unica ...