Rooney chiama un ex compagno del Manchester United in MLS

(Di domenica 17 luglio 2022) Futuro in MLS per Phil Jones: il difensore del, riferisce il Daily Star, potrebbe raggiungere l'exWayne...

Pubblicità

Il Posticipo

Il bambinola mamma e domanda: "Da dove sono venuto Dove mi hai raccolto". La mamma ... (Wayne). Se vorrai che tuo figlio cammini onorevolmente attraverso il mondo, non devi sgombrare il ...... cheNeuer a distendersi in tuffo. Al 76 la grande occasione per il pareggio, con un ...che 50 gol con la maglia della nazionale inglese portandosi a tre lunghezze dal recordman WayneDopo l'annuncio come allenatore del Dc United, sono arrivate anche le prime parole di Wayne Rooney: "Ho visto alcuni articoli in Inghilterra secondo i quali la mia scelta di venire qui è un passo indi ...