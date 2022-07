Pattinaggio artistico a rotelle: ORO di Rebecca Tarlazzi ai World Games 2022! Dominio totale dell’azzurra (Di domenica 17 luglio 2022) Arriva dal Pattinaggio artistico a rotelle il dodicesimo oro della spedizione azzurra ai World Games 2022 di Birmingham (Alabama). Nella specialità individuale femminile infatti la Regina Rebecca Tarlazzi ha conquistato il metallo più pregiato, confermando nel segmento più lungo la leadership già abbondantemente messa in ghiaccio nel corto. Il fenomeno di Granarolo per l’occasione ha preferito non rischiare, confezionando un programma pulito e incentrato su una strategia puramente conservativa. Pur non sciorinando dunque tutto il suo incredibile bagaglio tecnico l’atleta ha ricevuto il miglior riscontro in entrambi i punteggi, prendendo il largo con il triplo salchow in catena con il doppio toeloop e con due tripli toeloop, combinati rispettivamente con il doppio ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Arriva dalil dodicesimo oro della spedizione azzurra ai2022 di Birmingham (Alabama). Nella specialità individuale femminile infatti la Reginaha conquistato il metallo più pregiato, confermando nel segmento più lungo la leadership già abbondantemente messa in ghiaccio nel corto. Il fenomeno di Granarolo per l’occasione ha preferito non rischiare, confezionando un programma pulito e incentrato su una strategia puramente conservativa. Pur non sciorinando dunque tutto il suo incredibile bagaglio tecnico l’atleta ha ricevuto il miglior riscontro in entrambi i punteggi, prendendo il largo con il triplo salchow in catena con il doppio toeloop e con due tripli toeloop, combinati rispettivamente con il doppio ...

