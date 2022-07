NBA: Simone Fontecchio ad un passo dagli Utah Jazz, pronto un biennale (Di domenica 17 luglio 2022) Simone Fontecchio potrebbe presto sbarcare in NBA. Come riportano varie fonti, tra cui l’esperto giornalista di Espn Adrian Vojnarowski, l’azzurro sarebbe infatti vicino a firmare un contratto biennale da 6,25 milioni di dollari con gli Utah Jazz. Nonostante non si tratti di una franchigia di primo piano, per Fontecchio si tratta dell’occasione della vita. Negli ultimi anni ha infatti giocato ad alti livello in Europa, prima con l’Alba Berlino e poi con il Saski Basonia, ma ora – salvo sorprese – potrà confrontarsi con i migliori cestisti al mondo. Dopo Gallinari e Banchero, l’NBA si prepara ad accogliere un altro italiano. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022)potrebbe presto sbarcare in NBA. Come riportano varie fonti, tra cui l’esperto giornalista di Espn Adrian Vojnarowski, l’azzurro sarebbe infatti vicino a firmare un contrattoda 6,25 milioni di dollari con gli. Nonostante non si tratti di una franchigia di primo piano, persi tratta dell’occasione della vita. Negli ultimi anni ha infatti giocato ad alti livello in Europa, prima con l’Alba Berlino e poi con il Saski Basonia, ma ora – salvo sorprese – potrà confrontarsi con i migliori cestisti al mondo. Dopo Gallinari e Banchero, l’NBA si prepara ad accogliere un altro italiano. SportFace.

