Milan | dalla Francia spingono per Bakayoko

Pubblicità

Glongari : Tanti estimatori per #Tanganga come anticipato il mese scorso. Il #Milan ma anche il #Napoli seguono da vicino il c… - LucaParry85 : La storia di Bakayoko Grande promessa del calcio Nel monaco fa bene e arriva in semifinale di Champions eliminato d… - SManchester2003 : @cmdotcom Quanto vi fa fumare pure a 40 anni suonati..non vi va proprio giù che 'il pensionato' abbia tolto il Mila… - clamark80 : Tutto bello fino a 25 Min dalla fine della partita del Milan che avete iniziato a trasmettere quella dell'Inter rel… - MilanLiveIT : #MercatoMilan - Anche il #Tottenham sulle tracce di #Fekir -

Milan News 24

... si lavora per un prestito con diritto di riscatto per il difensore del Tottenham Ilal lavoro per Japhet Tanganga. Secondo quanto riportatoGazzetta dello Sport, Maldini e Massara stanno ......casaper quanto riguarda l'attacco, si resta in attesa di conoscere i nuovi sviluppi sul fronte Charles De Ketelaere, ma ci si muove anche per rinforzare la difesa. Il nuovo nome sondato... Calciomercato Milan, dalla Spagna: rossoneri su Fekir del Betis In occasione del match di ieri contro i tedeschi ci sono immagini inedite e molto coinvolgenti dall'interno del terreno di gioco ...Il Milan vuole rinforzare il centrocampo ... Un aiuto in tal senso potrebbe arrivare dalla Spagna: l'agente Jorge Mendes, che gestisce la procura di Gennaro Gattuso, ora tecnico del Valencia ...