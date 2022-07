Juve, primi gol: col Pinerolo Di Maria a segno, tripletta per Kean (Di domenica 17 luglio 2022) Prima sgambata estiva per la Juve, al termine di una settimana di lavoro a ranghi completi. I bianconeri hanno sostenuto alla Continassa un allenamento congiunto con il Pinerolo, formazione neo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 17 luglio 2022) Prima sgambata estiva per la, al termine di una settimana di lavoro a ranghi completi. I bianconeri hanno sostenuto alla Continassa un allenamento congiunto con il, formazione neo ...

Pubblicità

_Morik92_ : Il #Bayern, forte dei 45mln (+5 di bonus) che incasserà per #Lewandowski, sferrerà una nuova offensiva per #deLigt.… - MarcoGuidi13 : #Calciomercato Primi colloqui #Villarreal-#Juve per #PauTorres già avviati: richiesta alta da 50 milioni, ma si tr… - juventusfc : ?? @paulpogba: «Ho sempre seguito la Juve, anche quando ero in Inghilterra. La Juve è sempre il club numero uno qui… - Gazzetta_it : Juve, primi gol! Test col Pinerolo, Di Maria a segno, tripletta per Kean - sportli26181512 : Juve, primi gol: col Pinerolo Di Maria a segno, tripletta per Kean: Juve, primi gol: col Pinerolo Di Maria a segno,… -