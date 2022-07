Elisa Toffoli parla del suo compagno Andrea Rigonat: "Non l'abbiamo fatto subito, ecco perché" (Di domenica 17 luglio 2022) Elisa, la nota cantante italiana in un'intervista rilasciata nel salotto di Mara Venier ha parlato della sua infanzia, del grande successo improvviso e del suo matrimonio. Proprio riguardo a suo marito ha rivelato qualcosa di molto intimo. Elisa Toffoli classe '77 è una delle cantautrici più famose d'Italia ma che ha cominciato la sua carriera scrivendo testi interamente in inglese e scalando le classifiche a soli 19 anni con il primo album dal titolo Pipes & Flowers che conquista tutte le classifiche mondiali. Ma in Italia viene riconosciuta dal grande pubblico quando porta sul palco dell'Ariston il brano Luce - tramonti a Nord est vincendo l'edizione del 2001. Il suo esordio lo deve a Caterina Caselli che l'ascoltò in un privino quando aveva solo 16 anni e ne rimase impressionato per questo la scritturò con la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 17 luglio 2022), la nota cantante italiana in un'intervista rilasciata nel salotto di Mara Venier hato della sua infanzia, del grande successo improvviso e del suo matrimonio. Proprio riguardo a suo marito ha rivelato qualcosa di molto intimo.classe '77 è una delle cantautrici più famose d'Italia ma che ha cominciato la sua carriera scrivendo testi interamente in inglese e scalando le classifiche a soli 19 anni con il primo album dal titolo Pipes & Flowers che conquista tutte le classifiche mondiali. Ma in Italia viene riconosciuta dal grande pubblico quando porta sul palco dell'Ariston il brano Luce - tramonti a Nord est vincendo l'edizione del 2001. Il suo esordio lo deve a Caterina Caselli che l'ascoltò in un privino quando aveva solo 16 anni e ne rimase impressionato per questo la scritturò con la ...

