Cressy | rimonta show | a Newport fa la storia

Pubblicità

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATP #Newport #Cressy batte 2-1 in rimonta #Bublik con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-6 e si aggiudica il torneo! #live -

Game dopo game,ha esaltato il suo tennis offensivo, come i grandi americani degli anni Novanta. Un tennis nato da una necessità, da un problema al gomito di cui ha sofferto a 14 anni durante ...... che strappa un set a Petra Kvitova ma cede in, uscendo comunque a testa alta. Il match più ... i cui piani sono stati rovinati dal serve&volley di. Tsitsipas lascia un set per strada ma ...A Newport, sul Centrale dove è passata la storia dell'aristocratico 'lawn tennis', il più vintage dei tennisti moderni ha festeggiato il primo ...Maxime supera in tre set un Isner non al meglio fisicamente, Sasha annienta il malcapitato Kubler. Per lo statunitense sarà la terza finale della carriera, per il kazako la sesta nonché la seconda a R ...