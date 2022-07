Caldo torrido in cinque città umbre, il termometro supera 39 gradi - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 17 luglio 2022) A Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Foligno, Passignano e Orvieto il record, con temperature che non accennano a scendere. E per ora niente ... Leggi su lanazione (Di domenica 17 luglio 2022) A Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Foligno, Passignano e Orvieto il record, con temperature che non accennano a scendere. E per ora niente ...

Pubblicità

euronewsit : Incendi in Portogallo, Spagna, Francia e Italia. Colpa del caldo torrido e della siccità - monzaemon92 : RT @ultimenotizie: Il caldo torrido sta bruciando la frutta e verdura nei campi con ustioni che provocano perdite che in alcune zone arriva… - qn_lanazione : #Caldo torrido in cinque città umbre, il termometro supera 39 gradi - Nazione_Umbria : Caldo torrido in cinque città umbre, il termometro supera 39 gradi - Piergiulio58 : Alluvioni in molte province cinesi. Morti, ingenti danni e migliaia di sfollati. Alluvioni, tornado, e caldo torrid… -