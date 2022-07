Calcio, colto da malore sbanda e finisce nel fossato: muore ciclista (Di domenica 17 luglio 2022) Colpito da un malore è prima caduto dalla bicicletta e poi è scivolato nel fossato che costeggia la strada tra Calcio e Pumenengo. Le condizioni di un 74enne di Soncino sono subito apparse gravi dopo l’incidente avvenuto nella mattina di domenica 17 luglio verso le 11.30. Sul posto sono giunte due ambulanze e l’elisoccorso da Brescia, i medici hanno tentato per oltre 30 minuti di rianimarlo, poi l’anziano ciclista è stato ricoverato in gravissime condizioni in terapia Intensiva agli Spedali Civili di Brescia. Dopo poche ore, l’uomo è deceduto. Secondo un testimone che seguiva il ciclista di Soncino, l’uomo lungo rettilineo della strada che da Pumenengo porta a Calcio, all’altezza delle cascine Castel Cicala e Basse Oglio, ha iniziato a sbandare ed infine è caduto ... Leggi su bergamonews (Di domenica 17 luglio 2022) Colpito da unè prima caduto dalla bicicletta e poi è scivolato nelche costeggia la strada trae Pumenengo. Le condizioni di un 74enne di Soncino sono subito apparse gravi dopo l’incidente avvenuto nella mattina di domenica 17 luglio verso le 11.30. Sul posto sono giunte due ambulanze e l’elisoccorso da Brescia, i medici hanno tentato per oltre 30 minuti di rianimarlo, poi l’anzianoè stato ricoverato in gravissime condizioni in terapia Intensiva agli Spedali Civili di Brescia. Dopo poche ore, l’uomo è deceduto. Secondo un testimone che seguiva ildi Soncino, l’uomo lungo rettilineo della strada che da Pumenengo porta a, all’altezza delle cascine Castel Cicala e Basse Oglio, ha iniziato are ed infine è caduto ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 40 anni fa la vittoria degli Azzurri al Mundial '82. Cinzia Bearzot: 'Mio padre ct, colto e testardo. Non amava la… - Galapagos_78 : @HoaraBorselli Hai colto subito il punto vero? Non si aboliscono le 'diversità'. Una femmina resta femmina, ma se c… - menna_concetta : RT @Agenzia_Ansa: 40 anni fa la vittoria degli Azzurri al Mundial '82. Cinzia Bearzot: 'Mio padre ct, colto e testardo. Non amava la popola… - Giusy_M73 : RT @Agenzia_Ansa: 40 anni fa la vittoria degli Azzurri al Mundial '82. Cinzia Bearzot: 'Mio padre ct, colto e testardo. Non amava la popola… - seieventisei : @VincenzoDales20 Non hai colto il senso del tweet, a me del calcio frega niente. Pertini era Presidente, IL Preside… -