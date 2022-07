Body shaming contro Zoe Cristofoli | la compagna di Theo replica sui social

Pubblicità

AlexBazzaro : Attendiamo con ansia la dura condanna di esponenti politici della sinistra italiana per il tweet di body shaming fa… - heather_parisi : L'arroganza e il bullismo da mentecatto di @RobertoBurioni che offende @alessia_smile6 x il suo aspetto fisico (bod… - AlexBazzaro : Sono passate 48 ore da quando #Burioni ha offeso una ragazza fragile. Nessun politico di sinistra ha condannato la… - PianetaMilan : Body shaming contro #ZoeCristofoli: la compagna di @TheoHernandez replica sui social #ACMilan #Milan #SempreMilan - sangyeonikigai : RT @sangyeonikigai: mi fate paura quando cercate di giustificare il body shaming, soprattutto quando ve ne uscite con “sono amici”. proprio… -

Zoe Cristofoli, compagna dell'esterno rossonero Theo Hernandez , è stata vittima di insulti in rete: ennesimo episodio disui social network, per via dei chili accumulati durante la gravidanza (pochi mesi fa, l'influencer ha dato alla luce il piccolo Theo Junior). 'Sei pronta per giocare anche tu con quelle ...Anche se il mondo è diventato o cerca di essere politicamente corretto ed è difficile dire una cosa un po' cattivella, o anche spiritosa, senza venire accusati di, razzismo o intolleranza, un fatto è certo: da quando esiste l'impero dei social, Instagram in testa, l'aspetto fisico è diventato eccessivamente importante. Le donne non più giovanissime,...Nancy Brilli ha indossato un grazioso bikini e ha fatto un video spiritoso sulla prova costume per invitare le donne a sentirsi a posto con il proprio aspetto fisico e a mostrarsi liberamente senza tr ...