Barcellona | c’è il via libera | Depay può lasciare i blaugrana

(Di domenica 17 luglio 2022), arriva il via. Memphispotrebbeil clubin questa sessione di mercato Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la dirigenza delha avuto un colloquio con Memphis, ribadendogli la fiducia di Xavi nel caso in cui decidesse di rimanere: in caso contrario, il club potrebbe acconsentire ad un trasferimento a prezzo ridotto. L’ataccante olandese accetterebbe il passaggio solamente in un club importante in caso di addio dal Barça. L'articolo proviene da Calcio News 24.