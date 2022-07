Atletica, Gaia Sabbatini: “Mi dispiace per Nanyondo, non volevo. Non ero in forma, venivo da un infortunio” (Di domenica 17 luglio 2022) Gaia Sabbatini ha commesso un scorrettezza nella semifinale dei 1500 metri ai Mondiali 2022 di Atletica leggera ed è stata squalificata. L’azzurra cercava un sorpasso all’interno sull’ugandese Winnie Nanyondo, ma l’abruzzese ha toccato l’avversaria da dietro in un paio di occasioni, appoggiandole il gomito destro sulla schiena. Nulla di violento e cattivo, ma c’è stato un impedimento e l’africana è andata a terra e ha urlato anche per il dolore. Gaia Sabbatini ha poi tagliato il traguardo in sesta posizione (4:05.41), restando però fuori dalla finale. Un vero peccato perché la 23enne aveva tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo, ma si è purtroppo ritrovata imbottigliata fin dalle prime battute di gara e ha faticato a riemergere. La nostra portacolori ha analizzato la sua ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022)ha commesso un scorrettezza nella semifinale dei 1500 metri ai Mondiali 2022 dileggera ed è stata squalificata. L’azzurra cercava un sorpasso all’interno sull’ugandese Winnie, ma l’abruzzese ha toccato l’avversaria da dietro in un paio di occasioni, appoggiandole il gomito destro sulla schiena. Nulla di violento e cattivo, ma c’è stato un impedimento e l’africana è andata a terra e ha urlato anche per il dolore.ha poi tagliato il traguardo in sesta posizione (4:05.41), restando però fuori dalla finale. Un vero peccato perché la 23enne aveva tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo, ma si è purtroppo ritrovata imbottigliata fin dalle prime battute di gara e ha faticato a riemergere. La nostra portacolori ha analizzato la sua ...

