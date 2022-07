Aston Villa: fissato il prezzo di Chukwuemeka, via ad un testa a testa (Di domenica 17 luglio 2022) Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, l'Aston Villa ha fissato in 30 milioni di euro il valore di mercato del centrocampista classe 2003... Leggi su calciomercato (Di domenica 17 luglio 2022) Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, l'hain 30 milioni di euro il valore di mercato del centrocampista classe 2003...

