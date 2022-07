Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Sassuolo, le cifre della prima offerta del #WestHam - DiMarzio : #Calciomercato | #Sassuolo, anche il #WestHam su #Scamacca: la situazione - sportli26181512 : West Ham, spese pazze anche per il centrocampo: Il West Ham vuole Amadou Onana. Secondo Sky Sports Uk, i londinesi… - Andrea842631710 : @gallura99 Broja il west ham pare abbia offerto 35m. Direi più Simeone, che ci potrebbe stare, ma a quel punto mi d… - GuitarZiggy : RT @maurobertoTO: @CalcioFinanza fatemi una cortesia indagate sui trasferim. dell’ Inter… Marotta ci riprova con Scamacca al west Ham per f… -

... "A tutt'oggi, la soluzione estera non è neppure considerabile, nonostante l'intermediario 'dedicato' si sia fatto inutilmente vedere e ascoltare a Londra (Arsenal e), Manchester (United), ...Gli unici per cui pare che possa cambiare qualcosa sono Scamacca (ilsi avvicina a 50 milioni) e Frattesi, col suo sogno Capitale Mg Reggio Emilia 01/12/2021 - campionato di calcio serie A / Sassuolo - Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il West Ham punterebbe per l'attacco sul giovane Armando Broja del Chelsea: i Blues lo valuterebbero almeno 35 milioni di sterline.