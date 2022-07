VIDEO Marcell Jacobs corre 10.04 in batteria ai Mondiali: l’esordio del Campione Olimpico, qualificato in semifinale (Di sabato 16 luglio 2022) Marcell Jacobs non è riuscito a incantare nelle batterie dei 100 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico ha concluso la propria serie in seconda posizione con il tempo di 10.04 (eguagliato lo stagionale siglato al Meeting di Savona), venendo preceduto dallo scatenato giamaicano Oblique Seville (9.93). L’azzurro non è in condizioni fisiche perfette, sta pagando i tanti problemi avuti nel corso della stagione e si è presentato in rincorsa a Eugene (Oregon, USA). Marcell Jacobs ha comunque conquistato la qualificazione alle semifinali e domani tornerà in pista per cercare l’accesso all’atto conclusivo, provando a inseguire una nuova magia dopo l’apoteosi di Tokyo. Il velocista lombardo ha assistito da lontano agli show degli statunitensi Fred ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022)non è riuscito a incantare nelle batterie dei 100 metri ai2022 di atletica leggera. Ilha concluso la propria serie in seconda posizione con il tempo di 10.04 (eguagliato lo stagionale siglato al Meeting di Savona), venendo preceduto dallo scatenato giamaicano Oblique Seville (9.93). L’azzurro non è in condizioni fisiche perfette, sta pagando i tanti problemi avuti nel corso della stagione e si è presentato in rincorsa a Eugene (Oregon, USA).ha comunque conquistato la qualificazione alle semifinali e domani tornerà in pista per cercare l’accesso all’atto conclusivo, provando a inseguire una nuova magia dopo l’apoteosi di Tokyo. Il velocista lombardo ha assistito da lontano agli show degli statunitensi Fred ...

