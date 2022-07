Verona | ufficiale | ecco Thomas Henry

Leggi su seriea24

(Di sabato 16 luglio 2022)- Ilcontinua la sua preparazione prestagionale, mentre Cioffi aspetta il rinforzo in difesa, si ufficializza un nuovo colpo in attacco. In mattina, ex giocatore del Venezia ha sostenuto le visite mediche e ha sbloccato l’idonietà sportiva per unirsi al suo nuovo gruppo. Il Venezia, ha incassato una cifra vicino ai 5 milioni più il 40% della futura rivendita. Il pacchetto offensivo delsi amplia, con Caprari verso la partenza e Simeone ambito al Napoli, gli scaligeri si trovano con Djuric, Piccoli e anche il francese. Cioffi dovrà ben decidere come rendere funzionale il suo attacco, applicabile nella stessa maniera di Beto che faceva le sfonde verso i suoi trequartisti. Djuric esono due arieti che possono liberare ...