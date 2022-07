Ultimo, domenica 17 luglio il concerto al Circo Massimo: strade chiuse e percorsi bus (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo il concerto dei Maneskin, tra non poche polemiche e discussioni degli esperti che hanno puntato il dito contro gli eventi e l’impennata dei contagi, a Roma domenica sarà la volta di Ultimo, il giovane cantautore romano che si esibirà al Circo Massimo. Il conto alla rovescia si può attivare, l’attesa è quasi finita, ma non mancheranno i ‘disagi’ per i cittadini, tra strade chiuse e autobus che dovranno deviare il loro percorso di sempre. View this post on Instagram A post shared by Ultimo (@Ultimopeterpan) strade chiuse per il concerto di Ultimo già dal 14 luglio Come fa sapere Roma Mobilità, già dalla notte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo ildei Maneskin, tra non poche polemiche e discussioni degli esperti che hanno puntato il dito contro gli eventi e l’impennata dei contagi, a Romasarà la volta di, il giovane cantautore romano che si esibirà al. Il conto alla rovescia si può attivare, l’attesa è quasi finita, ma non mancheranno i ‘disagi’ per i cittadini, trae autobus che dovranno deviare il loro percorso di sempre. View this post on Instagram A post shared by(@peterpan)per ildigià dal 14Come fa sapere Roma Mobilità, già dalla notte ...

infoitcultura : Domenica il concerto di Ultimo al Circo Massimo, le chiusure al traffico e le deviazioni bus previste - rosedizucchero : Sono esausta, e come se non bastasse ho fatto cambio con un'altra ragazza cedendole la domenica libera, ora devo as… - circodiamici21 : io: domenica ultimo 27 luglio blanco 9 novembre axel - ale87ssya : Siamo in due con il concerto di ultimo domenica ???????? #martispace - loseyourmind__ : Qualcun* che domenica 17 andrà al concerto di Ultimo al Circo Massimo e ha il prato normale può scrivermi in dm? ???? -