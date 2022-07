Ultime Notizie – Crisi governo | 11 sindaci scrivono a Draghi | “Vada avanti | serve stabilità”

(Di sabato 16 luglio 2022) 11hanno scritto una lettera aperta sulladiin atto. “Con incredulità e preoccupazione –i primi cittadini – assistiamo alla conclamazione delladigenerata da comportamenti irresponsabili di una parte della maggioranza. Le nostre città, chiamate dopo la pandemia e con la guerra in corso ad uno sforzo inedito per il rilancio economico, la realizzazione delle opere pubbliche indispensabili e la gestione dell’emergenza sociale, non possono permettersi oggi unache significa immobilismo e divisione laddove ora servono azione, credibilità, serietà”. “Il Presidente Mario– si legge ancora – ha rappresentato fino ad ora in modo autorevole il nostro Paese nel consesso internazionale e ancora una ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - CorriereCitta : Roma. ‘Dategli poca acqua, fanno troppa pipì’, violenze e maltrattamenti nella RSA: condannata la responsabile del … - guerrini193 : -

Sky Tg24

...di Castrocaro Terme e Terra del Sole dopo la chiusura del rapporto con il gestore delletre ...a Music Biz controllo dell'utente in corso Segui Rockol su Instagram per non perderti lepiù ...Un appello a tutte le forze politiche ma soprattutto al Movimento 5 stelle "perché sia della partita mercoledì, con la voglia di rilanciare". Enrico Letta dal congresso del Psi parla alla maggioranza: ... Crisi governo, la diretta: si allontana il Draghi bis. In corso il Consiglio dei 5 Stelle Nuovo episodio di degrado cittadino questa mattina, sabato 16 luglio 2022, in pieno centro, precisamente all’interno della fontana di piazza Sant’Antonio, dove un uomo di mezza età, vestito solamente ...(Adnkronos) - Torna a correre il contagio di Covid-19 in Cina, dove nelle ultime 24 ore si sono registrato 450 casi, il maggior numero da ...