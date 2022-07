Trovata morta in casa la ex del portiere della Juve Peyraud-Magnin: aveva 27 anni (Di sabato 16 luglio 2022) E’ stata Trovata senza vita Camille Nell, 27 anni, compagna Pauline Peyraud-Magnin, portiere della Juventus e della nazionale francese, nonché prima giocatrice a fare coming out nel suo Paese. La scoperta del corpo senza vita della giovane è avvenuta il 4 luglio nell’abitazione in cui le due vivevano a Torino, anche se la relazione – scrive L’Equipe – si era interrotta poche settimane prima della morte di Nell. Nel frattempo Peyraud-Magnin, vincendo il dolore per la notizia, ha preso parte alle prime due gare della Nazionale agli Europei in corso nel Regno Unito. Da quanto è emerso finora dalle indagini Camille Nell si è tolta la vita usando un mix di farmaci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) E’ statasenza vita Camille Nell, 27, compagna Paulinentus enazionale francese, nonché prima giocatrice a fare coming out nel suo Paese. La scoperta del corpo senza vitagiovane è avvenuta il 4 luglio nell’abitazione in cui le due vivevano a Torino, anche se la relazione – scrive L’Equipe – si era interrotta poche settimane primamorte di Nell. Nel frattempo, vincendo il dolore per la notizia, ha preso parte alle prime due gareNazionale agli Europei in corso nel Regno Unito. Da quanto è emerso finora dalle indagini Camille Nell si è tolta la vita usando un mix di farmaci ...

