Sindaci in soccorso del Draghi bis (e del Pd): in 11 firmano una lettera-appello. Ecco chi sono (Di sabato 16 luglio 2022) Un paio di centristi, un folto manipolo di dem e l’immancabile Sala: sono i Sindaci che hanno firmato una lettera-appello a Draghi perché resti al governo, di fatto fornendo un soccorso politico al fronte nazionale del “bis” nonché un’anticipazione delle nuove, possibile alleanze del Pd, ora che l’ipotesi del campo largo è ormai giunta al tramonto. «Con incredulità e preoccupazione assistiamo alla conclamazione della crisi di governo generata da comportamenti irresponsabili di una parte della maggioranza», si legge nella missiva, che sottolinea come le città «non possono permettersi oggi una crisi che significa immobilismo e divisione laddove ora servono azione, credibilità, serietà». Chi sono gli 11 Sindaci che hanno firmato la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 luglio 2022) Un paio di centristi, un folto manipolo di dem e l’immancabile Sala:che hanno firmato unaperché resti al governo, di fatto fornendo unpolitico al fronte nazionale del “bis” nonché un’anticipazione delle nuove, possibile alleanze del Pd, ora che l’ipotesi del campo largo è ormai giunta al tramonto. «Con incredulità e preoccupazione assistiamo alla conclamazione della crisi di governo generata da comportamenti irresponsabili di una parte della maggioranza», si legge nella missiva, che sottolinea come le città «non pospermettersi oggi una crisi che significa immobilismo e divisione laddove ora servono azione, credibilità, serietà». Chigli 11che hanno firmato la ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Sindaci in soccorso del Draghi bis (e del Pd): in 11 firmano una lettera-appello. Ecco chi sono… - citynowit : Il leader dell'opposizione in Consiglio regionale assicura il suo sostegno ai sindaci ed ai cittadini della Piana d… - SforzaBandola : RT @GiornaleVicenza: A lanciare l’allarme sono i sindaci dell'Ovest Vicentino che insorgono contro la riduzione del personale medico a bord… - GiornaleVicenza : A lanciare l’allarme sono i sindaci dell'Ovest Vicentino che insorgono contro la riduzione del personale medico a b… - MSantippe : RT @MinervaMcGrani1: Ripetiamo insieme: il covid è stato funzionale allo smantellamento della sanità pubblica… #8luglio -