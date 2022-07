Roma, nascondeva 5kg di hashish in un orsetto di peluche: arrestato pusher 18enne (Di sabato 16 luglio 2022) Resistenza, violenza, lesioni a Pubblico Ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato. Sono questi i reati contestati a 5 persone tratte in arresto nelle ultime ore durante i controlli territoriali da parte della Polizia di Stato. 27enne si oppone e picchia i poliziotti Intervenuti in via Ulpiano per una segnalazione di lite tra due persone, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Borgo hanno arrestato un 27enne del Bangladesh, regolare sul Territorio Nazionale. L’uomo stava bussando insistentemente e in maniera animata alla porta di uno studio di avvocati, e quando i poliziotti hanno cercato di riportarlo alla calma, questo li ha colpiti opponendo resistenza. L’arresto è stato convalidato, e il soggetto condannato a 6 mesi con pena sospesa. Beccati con 6 kg di hashish e 4700€ in contanti: arrestati 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 luglio 2022) Resistenza, violenza, lesioni a Pubblico Ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato. Sono questi i reati contestati a 5 persone tratte in arresto nelle ultime ore durante i controlli territoriali da parte della Polizia di Stato. 27enne si oppone e picchia i poliziotti Intervenuti in via Ulpiano per una segnalazione di lite tra due persone, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Borgo hannoun 27enne del Bangladesh, regolare sul Territorio Nazionale. L’uomo stava bussando insistentemente e in maniera animata alla porta di uno studio di avvocati, e quando i poliziotti hanno cercato di riportarlo alla calma, questo li ha colpiti opponendo resistenza. L’arresto è stato convalidato, e il soggetto condannato a 6 mesi con pena sospesa. Beccati con 6 kg die 4700€ in contanti: arrestati 2 ...

