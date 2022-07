Mani e piedi freddi anche in estate? Puoi avere questa malattia (Di sabato 16 luglio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa possono indicare questi due problemi che molti di noi abbiamo e magari nascondo un campanello d’allarme. L’estate è arrivata e la stiamo vivendo con tutte le sue alte temperature, ovviamente, quindi tutti noi sudiamo, chi più o chi meno, ma ci sono delle persone che hanno Mani o piedi freddi, magari anche tutti e due anche quando ci sono 45 gradi all’esterno. (pixabay)questa non è una problematica da sottovalutare assolutamente, perchè potrebbe anche essere il campanello d’allarme per altre problematiche, magari anche genetiche oppure legate al nostro stile di vita. Vediamo meglio insieme che cosa possono indicare e come possiamo risolvere, se possibile il problema da soli, ... Leggi su formatonews (Di sabato 16 luglio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa possono indicare questi due problemi che molti di noi abbiamo e magari nascondo un campanello d’allarme. L’è arrivata e la stiamo vivendo con tutte le sue alte temperature, ovviamente, quindi tutti noi sudiamo, chi più o chi meno, ma ci sono delle persone che hanno, magaritutti e duequando ci sono 45 gradi all’esterno. (pixabay)non è una problematica da sottovalutare assolutamente, perchè potrebbeessere il campanello d’allarme per altre problematiche, magarigenetiche oppure legate al nostro stile di vita. Vediamo meglio insieme che cosa possono indicare e come possiamo risolvere, se possibile il problema da soli, ...

Pubblicità

ricpuglisi : Ah giusto: il PD si era legato mani e piedi a Conte Travaglio e grillini per COMBATTERE LE DESTRE #Draghi #crisidigoverno - cutietrainwreck : RT @anikeatable: Serena Mollicone aveva 19 anni. Fu trovata morta in un bosco con mani e piedi legati da fascette e la testa in una busta d… - andorssian : RT @anikeatable: Serena Mollicone aveva 19 anni. Fu trovata morta in un bosco con mani e piedi legati da fascette e la testa in una busta d… - 47187297Bruna : RT @anikeatable: Serena Mollicone aveva 19 anni. Fu trovata morta in un bosco con mani e piedi legati da fascette e la testa in una busta d… - Ireprete : RT @anikeatable: Serena Mollicone aveva 19 anni. Fu trovata morta in un bosco con mani e piedi legati da fascette e la testa in una busta d… -