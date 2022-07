La famiglia Regeni non si arrende ma lo stop al processo in Italia agli agenti egiziani è un macigno

(Di sabato 16 luglio 2022) - Rischia di finire nel nulla ildopo che la Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Roma, che ora non esclude di rivolgersi alla Corte di Giustizia europea

- Rischia di finire nel nulla il processo dopo che la Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Roma, che ora non esclude di rivolgersi alla Corte di Giustizia europeaI genitori di: 'Abnorme' è certamente tutto il male che è stato inferto e che stanno continuando a infliggere a ...La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Roma contro la sospensione del processo per l’omicidio di Giulio Regeni voluta dal gup ...Rischia di finire nel nulla il processo dopo che la Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Roma, che ora non esclude di rivolgersi alla Corte di Giustizia europea ...