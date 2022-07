Juan Jesus: "Continueremo a scrivere la storia del Napoli'' (Di sabato 16 luglio 2022) Juan Jesus: "Continueremo a scrivere la storia del Napoli, proveremo a fare una bella stagione, ai tifosi dico di avere equilibrio" Juan Jesus, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "Il nome? Va bene Jesus, ma anche JJ. La nascita di mia figlia? Per me è un'emozione bellissima, poi ho fatto una bellissima figlia. -afferma Jesus - Mi sarebbe piaciuto restare un pò di più con la mia famiglia, ma il lavoro mi chiama e il mio dovere è essere qua. Il lavoro non è secondario e siamo qui per preparare la stagione, che sarà una bellissima stagione. La mia riconferma? Sono sempre stato professionale, anche all'Inter e alla ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 16 luglio 2022): "ladel, proveremo a fare una bella stagione, ai tifosi dico di avere equilibrio", difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole: "Il nome? Va bene, ma anche JJ. La nascita di mia figlia? Per me è un'emozione bellissima, poi ho fatto una bellissima figlia. -afferma- Mi sarebbe piaciuto restare un pò di più con la mia famiglia, ma il lavoro mi chiama e il mio dovere è essere qua. Il lavoro non è secondario e siamo qui per preparare la stagione, che sarà una bellissima stagione. La mia riconferma? Sono sempre stato professionale, anche all'Inter e alla ...

