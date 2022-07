Il caldo non dà tregua all’Europa: in Italia picchi di 42 gradi (Di sabato 16 luglio 2022) Il caldo che sta di nuovo colpendo l’Italia, e buona parte dell’Europa, fa già registrare punte di 36 gradi nel week end, 6/7°C oltre la media del periodo, ma da lunedì è in arrivo una grande ondata di caldo che porterà picchi di 40/42°C in Pianura Padana, Toscana, Umbria e Lazio. Il settore adriatico ed il sud vivranno invece una fase calda ma non eccezionale. Sono le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. “Se l’Italia soffrirà la prossima settimana, Portogallo e Spagna con 47°C registrati e Parigi e Londra con 40°C previsti non stanno certamente meglio – sottolinea l’esperto – in particolare in Inghilterra è allerta massima, colore rosso, per il caldo africano. Il record attuale londinese è 37.8°C, scritto nel luglio di 2 anni fa”. Per ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 luglio 2022) Ilche sta di nuovo colpendo l’, e buona parte dell’Europa, fa già registrare punte di 36nel week end, 6/7°C oltre la media del periodo, ma da lunedì è in arrivo una grande ondata diche porteràdi 40/42°C in Pianura Padana, Toscana, Umbria e Lazio. Il settore adriatico ed il sud vivranno invece una fase calda ma non eccezionale. Sono le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. “Se l’soffrirà la prossima settimana, Portogallo e Spagna con 47°C registrati e Parigi e Londra con 40°C previsti non stanno certamente meglio – sottolinea l’esperto – in particolare in Inghilterra è allerta massima, colore rosso, per ilafricano. Il record attuale londinese è 37.8°C, scritto nel luglio di 2 anni fa”. Per ...

