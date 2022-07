Hellas Verona-Virtus Verona 1-0: tabellino e marcatori amichevole 2022 (Di sabato 16 luglio 2022) Il tabellino di Hellas Verona-Virtus Verona 1-0 con i marcatori dell’amichevole del precampionato 2022. A Primiero ultimo test estivo per gli scaligeri, che alzano il livello sfidando i cugini separati da due categorie. E infatti è una partita complicata per la squadra di Cioffi, che vince di misura grazie a un rigore a inizio secondo tempo trasformato da Piccoli. Di seguito ecco il tabellino dell’incontro. LA CRONACA Hellas Verona-Virtus Verona 1-0Rete: 3? st Piccoli (rig.) Hellas Verona (3-5-2): Montipò (da 30? pt Berardi, da 15? st Chiesa); Cetin ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Ildi1-0 con idell’del precampionato. A Primiero ultimo test estivo per gli scaligeri, che alzano il livello sfidando i cugini separati da due categorie. E infatti è una partita complicata per la squadra di Cioffi, che vince di misura grazie a un rigore a inizio secondo tempo trasformato da Piccoli. Di seguito ecco ildell’incontro. LA CRONACA1-0Rete: 3? st Piccoli (rig.)(3-5-2): Montipò (da 30? pt Berardi, da 15? st Chiesa); Cetin ...

