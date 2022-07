Gori e altri 10 sindaci scrivono al Premier Draghi | “Vada avanti | serve stabilità”

giorgio_gori : Ho sottoscritto con altri sindaci di importanti città italiane una lettera aperta indirizzata al Presidente #Draghi… - KatyaStoyanova3 : @Agenzia_Ansa @LuigiBrugnaro @DarioNardella @BeppeSala @gualtierieurope @Antonio_Decaro @giorgio_gori Draci deve ma… - giorgio_gori : Ho sottoscritto con altri sindaci di importanti città italiane una lettera aperta indirizzata al Presidente #Draghi… - Peppezappulla : RT @Massimo50677458: @Agenzia_Ansa @Peppezappulla @LuigiBrugnaro @DarioNardella @BeppeSala @gualtierieurope @Antonio_Decaro @giorgio_gori i… - Massimo50677458 : @Agenzia_Ansa @Peppezappulla @LuigiBrugnaro @DarioNardella @BeppeSala @gualtierieurope @Antonio_Decaro… -

Fiorentina.it

... ma racconti, saggi, cabaret culturale (c'è Valerio Lundini su questo numero, ma anche Edoardo Ferrario, Alessandro). Ci sono i disegni del maestro Tullio Pericoli, che non sono soltanto ...... nacque con la sua prima edizione del 2012 grazie al progetto artistico realizzato da Mimmo... Mimmo Cavallo, Erma Pia Castriota, Marcello Coleman, Orchestra Popolare Jonica e tantiartisti ... Necessità di rosa ampia ma… occhio alle Liste Serie A/Uefa: cambi obbligati, diversi esuberi. E anche inserire Dodô non sarà semplice Proseguono le azioni per il risanamento del bacino idrografico del fiume Sarno. Alla presenza del Presidente dell’Ente Idrico Campano Luca Mascolo, del sindaco di Nocera Superiore ..."Siamo comunque alla ricerca di altri professionisti che diano la loro disponibilità, che sarà retribuita in aggiuntiva", specifica ancora Gori. Una criticità, quella del personale medico in agosto, ...