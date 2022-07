Francesco Totti e Ilary Blasi | dopo la separazione arriva la bomba sui parenti

Leggi su baritalianews

(Di sabato 16 luglio 2022) Amici edinon avrebbero mai avuto dei buoni rapporti. E’ questa l’indiscrezione shockta a poche ore dall’annuncio dellatra i due. Ma cosa c’è di vero? Si continua a parlare dellatrache è stato annunciato a tutti qualche giorno fa. Ormai è certo che i due si siano lasciati e lo hanno fatto sapere pubblicando due comunicati separati e non congiunto, cosa che ha lasciato ancora più perplessi. Da quando è stata diffusa la notizia della loro, non si fa altro che parlare di loro ed in tanti pare che abbiano avanzato delle ipotesi su quelli che possono essere stati i motivi che hanno ...