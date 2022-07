Draghi chiude l’ombrello cyber. L’ultimo tassello del perimetro (Di sabato 16 luglio 2022) Tre anni fa è stato il battesimo di fuoco atlantista del governo Conte-bis. Oggi, potrebbe passare come uno degli ultimi atti del governo Draghi, in frantumi sotto le picconate di Giuseppe Conte in versione capo-partito dei Cinque Stelle. Con il quarto Dpcm pubblicato in gazzetta venerdì prende finalmente forma il “perimetro cyber”, il recinto di sicurezza cibernetica che difenderà gli asset nazionali da hacker e infiltrazioni esterne. Ad annunciarlo è l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale guidata da Roberto Baldoni, l’ex vicedirettore del Dis che in questi anni ha seguito in prima persona la costruzione dello “scudo” cibernetico. “Grazie a quest’ultimo tassello, si è compiuto un importante passo per raggiungere gli obiettivi contenuti nella Strategia nazionale di cybersicurezza, ... Leggi su formiche (Di sabato 16 luglio 2022) Tre anni fa è stato il battesimo di fuoco atlantista del governo Conte-bis. Oggi, potrebbe passare come uno degli ultimi atti del governo, in frantumi sotto le picconate di Giuseppe Conte in versione capo-partito dei Cinque Stelle. Con il quarto Dpcm pubblicato in gazzetta venerdì prende finalmente forma il “”, il recinto di sicurezza cibernetica che difenderà gli asset nazionali da hacker e infiltrazioni esterne. Ad annunciarlo è l’Agenzia per lasicurezza nazionale guidata da Roberto Baldoni, l’ex vicedirettore del Dis che in questi anni ha seguito in prima persona la costruzione dello “scudo” cibernetico. “Grazie a quest’ultimo, si è compiuto un importante passo per raggiungere gli obiettivi contenuti nella Strategia nazionale disicurezza, ...

