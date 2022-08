Denti bianchi e alimentazione | le buone abitudini e i cibi da preferire per un sorriso perfetto

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 16 luglio 2022) Il colore dei denti è un elemento fisiologico e genetico che cambia da persona a persona e che deriva principalmente dalla dentina, la parte più interna del dente, ossia il tessuto osseo che si trova sotto lo smalto. Ciò significa che il colore dei denti, come quello della pelle o dei capelli, è una caratteristica genetica e che non avere dentissimi non è automaticamente sinonimo di malessere o scarsa igiene orale. Ma proprio perché il colore dei denti deriva dalla dentina, l’può influire in maniera significativa: alcunie bevande, infatti, sono particolarmente dannosi per lo smalto dentale, mentre altri favoriscono la rimozione di placca e batteri. Questo perché le sostanze contenute neiche ingeriamo riescono a passare attraverso lo smalto e a depositarsi sulla dentina, arrivando a ...