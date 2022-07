Dall’Inter va gratis al Milan: sta succedendo adesso (Di sabato 16 luglio 2022) Un ex giocatore dell’Inter potrebbe approdare prossimamente al Milan a costo zero: nuovo scenario di calciomercato, cosa sta succedendo Inter e Milan sono pronte a darsi nuovamente battaglia per il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 16 luglio 2022) Un ex giocatore dell’Inter potrebbe approdare prossimamente ala costo zero: nuovo scenario di calciomercato, cosa staInter esono pronte a darsi nuovamente battaglia per il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

AlessioMata0 : @dell_inter @settecoppeotto @FBiasin Torna dopo essersene andato per realizzare il suo sogno fin da bambino di gioc… - peppeplaces70 : @azulejos80 @FBiasin Cazzate giganti . Skriniar non vuole andare via dall’Inter ed è pronto a rinnovare , koulibaly… -