Crisi governo, Calenda: «Lega e FI chiariscano: per andare avanti serve un sostegno leale» (Di sabato 16 luglio 2022) Carlo Calenda quante possibilità vede che il premier possa restare? «Io credo che sia molto difficile ricompattare la situazione. Conte e il Movimento Cinquestelle hanno voltato... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 16 luglio 2022) Carloquante possibilità vede che il premier possa restare? «Io credo che sia molto difficile ricompattare la situazione. Conte e il Movimento Cinquestelle hanno voltato...

Pubblicità

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - Giovanni0014 : RT @creesstian: Anche oggi non darò la mia opinione sulla crisi di governo. - pary1977 : RT @lucianocapone: E quindi Giuseppe Conte non si aspettava proprio le dimissioni di Draghi. Si tratta, insomma, della prima crisi di gover… -