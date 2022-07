Calciomercato Napoli, Deulofeu si fa male in amichevole (Di sabato 16 luglio 2022) Udinese, infortunio per Deulofeu nell’amichevole contro l’Union Berlin Allarme Deulofeu. L’attaccante spagnolo, obiettivo di mercato del Napoli, è stato costretto ad uscire dopo pochi minuti nella … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 16 luglio 2022) Udinese, infortunio pernell’contro l’Union Berlin Allarme. L’attaccante spagnolo, obiettivo di mercato del, è stato costretto ad uscire dopo pochi minuti nella … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Nessuna decisione definitiva per #Dybala: @OfficialASRoma e @sscnapoli le possibilità più concrete - DiMarzio : .@sscnapoli: continua il pressing per #Diallo del @PSG_inside e #KimMinJae del @Fenerbahce per il post #Koulibaly… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, blitz a Parigi per #Diallo - Alessan79606478 : RT @LightmyWays: ???? dove vorreste vedere #Dybala ?? #Calciomercato #SerieATIM #Inter #Napoli #Roma #SerieA - domyaquino1990 : Ma ancora che credete che se il #Napoli vuole #kim e #Dybala aspetti tutto questo tempo ? Secondo me si sta cercando altro ! #calciomercato -