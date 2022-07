Calcio femminile oggi, Europei 2022: orari partite 16 luglio, programma, tv, streaming (Di sabato 16 luglio 2022) Prosegue lo spettacolo dei Campionati Europei di Calcio femminile 2022. Quest’oggi in Inghilterra si svolgerà l’ultima giornata della fase a gironi per quanto riguarda il gruppo B. Le due partite odierne, ovvero Finlandia-Germania e Danimarca-Spagna, si disputeranno in contemporanea alle ore 21:00 e lo spettacolo di certo non mancherà. La partita tra Finlandia e Germania sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 1 (canale 251) e in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now. Il match tra Danimarca e Spagna, invece, si potrà guardare in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 2 (canale 252) e in diretta streaming su Rai Play 2, Sky Go e Now. Calcio femminile, l’Italia si ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) Prosegue lo spettacolo dei Campionatidi. Quest’in Inghilterra si svolgerà l’ultima giornata della fase a gironi per quanto riguarda il gruppo B. Le dueodierne, ovvero Finlandia-Germania e Danimarca-Spagna, si disputeranno in contemporanea alle ore 21:00 e lo spettacolo di certo non mancherà. La partita tra Finlandia e Germania sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 1 (canale 251) e in direttasu Rai Play, Sky Go e Now. Il match tra Danimarca e Spagna, invece, si potrà guardare in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 2 (canale 252) e in direttasu Rai Play 2, Sky Go e Now., l’Italia si ...

