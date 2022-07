Barcellona, è fatta per l’arrivo di Lewandowski: i dettagli (Di sabato 16 luglio 2022) Il Barcellona ha chiuso l’accordo con il Bayern per l’arrivo di Lewandowski: 50 milioni totali e tre anni al polacco Il Barcellona ha chiuso l’accordo con il Bayern per l’arrivo di Lewandowski. Dopo qualche settimana di avance è arrivata la stretta finale. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, oggi l’attaccante potrebbe allenarsi a parte e poi raggiungere la famiglia per iniziare la nuova avventura. Accordo trovato sulla base di 45 milioni più 5 di bonus, e un contratto fino al 2025 con opzione annuale per l’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) Ilha chiuso l’accordo con il Bayern perdi: 50 milioni totali e tre anni al polacco Ilha chiuso l’accordo con il Bayern perdi. Dopo qualche settimana di avance è arrivata la stretta finale. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, oggi l’attaccante potrebbe allenarsi a parte e poi raggiungere la famiglia per iniziare la nuova avventura. Accordo trovato sulla base di 45 milioni più 5 di bonus, e un contratto fino al 2025 con opzione annuale per l’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

