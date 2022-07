Atp Amburgo 2022 | qualificazioni | Nardi al turno decisivo con il minimo sforzo

Leggi su sportface

(Di sabato 16 luglio 2022) Lucaè aldelledel torneo Atp 500 di(terra rossa). Il giovane azzurro ha potuto beneficiare del ritiro del portoghese Pedro Sousa, costretto al forfait dopo appena venti minuti di gioco (lo score era 4-1 in favore del pesarese). Poche indicazioni dunque per il classe 2003, in cerca di nuova linfa in Germania dopo un ultimo periodo poco florido a livello di risultati e prestazioni. Nella giornata di domani andrà a caccia di un posto nel tabellone principale del torneo tedesco contro uno tra il lituano Berankis o la wild card di casa Rosenkranz. SportFace.