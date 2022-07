Un Van Gogh dietro un altro | incredibile scoperta in Scozia

(Di venerdì 15 luglio 2022) Life&People.it Arriva dallauna sensazionaledestinata a rimanere impressa nelle pagine di storia. Alla Nation Gallery Of Scotland di Edimburgo è stato infatti rivenuto un nuovo autoritratto di Vincent Vanproprio nel retro di un’altra opera del genio olandese, nello specifico la “Testa di contadina”, dipinto datato 1885. l’Opera sarà svelata al pubblico in occasione di una mostra dedicata, “A Taste for Impressionism” visitabile dal 30 luglio al 13 novembre. La dinamica dellaProprio in occasione dell’esposizione il dipinto, di proprietà del Museo dal 1960, ha ricevuto i “trattamenti” di rito, tra cui un’indagine radiografica, utile soprattutto per rendere più facili e immediati eventuali interventi di restaurazione. Decisamente inaspettato e sorprendente dunque il responso dei raggi ...

Agenzia_Ansa : Un Van Gogh sul retro di un altro Van Gogh. È la scoperta annunciata dalle National Galleries of Scotland. L'autori… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Scoperto un autoritratto di Van Gogh dietro un altro suo dipinto, Testa di contadina del 1885. Era coperto… - fattoquotidiano : La radiografia della tela della donna ci restituisce, sotto la colla, un ritratto maschile, forse dell’artista stes… - GiorgioVolpe : Van Gogh, scoperto un autoritratto nascosto - Ultima Ora - ANSA - HankHC91 : RT @Exibart: Un team di conservatori ha scoperto un autoritratto con cappello di Vincent Van Gogh, precedentemente sconosciuto, nascosto di… -

dipinto di Van Gogh del 1885, in vista dell'apertura della mostra "A Taste for Impressionism", in programma dal 30 luglio al 13 novembre nel noto museo della capitale scozzese. L'operazione ha ...Non potevano credere ai loro occhi gli esperti delle National Galleries di Edimburgo quando nei giorni scorsi hanno assistito all'esito di una radiografia effettuata su «Testa di contadina», dipinto ...